Schlumberger : Solution de forage directionnel autonome

(CercleFinance.com) - Schlumberger a annoncé aujourd'hui l'introduction d'un système de forage directionnel autonome, capable d'agir dans n'importe quelle section des puits de forage.



Le contrôle automatisé s'appuie sur un système dynamique qui interprète et agit instantanément sur les données, explique la société.



' Le forage directionnel autonome constitue un grand pas en avant dans le cadre de la transformation numérique de cette industrie, il aidera nos clients à atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité, de cohérence et de durabilité dans la construction de leurs puits ', assure Jesus Lamas, président de la division Construction de puits chez Schlumberger.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel