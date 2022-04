Schlumberger : Signe un protocole d'accord avec Petronas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce une collaboration avec Petronas pour explorer les opportunités en matière de durabilité, de numérisation, d'Internet des objets et de développements technologiques conjoints.



Les deux partenaires ont d'ailleurs signé un protocole d'accord pour officialiser leur collaboration.



La collaboration comprendra des initiatives clés en matière de durabilité telles que la mise en place d'un centre d'excellence de capture et de stockage du carbone (CCS), un programme de développement des compétences et la gestion des émissions.



Les parties continueront également à se concentrer sur 'l'excellence opérationnelle' grâce à des initiatives de transformation numérique telles que la connexion des installations via les technologies de pointe de l'Internet des objets (IoT) et la création de jumeaux numériques.



