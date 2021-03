Schlumberger : Réalise un forage à Vélizy-Villacoublay

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie Solutions, Schlumberger et SMP Drilling ont achevé un projet de forage géothermique de 1600 mètres de profondeur à Vélizy-Villacoublay (78), en France, pour permettre une solution de chauffage innovante pour la ville.



Le puits géothermique permettra au réseau de chaleur de la ville française, Vélidis, de fournir du chauffage et de l'eau chaude sanitaire à 16 000 foyers avec plus de 60% d'énergies renouvelables. À long terme, cette solution de chauffage devrait réduire les émissions de CO2 de 22 801 tonnes par an.



'Engie Solutions a investi plus de 300 millions d'euros dans le secteur en 10 ans et réalisé 20 forages géothermiques basse énergie sur la même période', précise Aurélie Lehericy, directrice générale adjointe d'Engie Solutions Villes & Collectivités.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.