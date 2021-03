Schlumberger : Projet d'usine d'extraction directe de lithium

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schlumberger New Energy a annoncé aujourd'hui le développement d'une usine pilote d'extraction de lithium, à Clayton Valley (Nevada, USA) par le biais de sa nouvelle entreprise, NeoLith Energy.



NeoLith Energy utilisera un processus d'extraction directe différenciée du lithium (DLE) pour permettre la production de lithium de haute pureté de qualité batterie tout en réduisant le temps de production, celui-ci passant de plus d'un an à quelques semaines.



Schlumberger New Energy a investi plus de 15 millions USD dans le processus DLE et prévoit un investissement similaire pour le développement et l'exploitation de l'usine pilote du Nevada.



L'entreprise états-unienne table sur une croissance exponentielle de la demande de lithium de qualité batterie, portée par la croissance du marché des véhicules électriques (VE).



