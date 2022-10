Schlumberger : Partenariat pour développer la technologie NAS

(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce avoir conclu un accord avec l'institut de recherche RTI International pour accélérer l'industrialisation de sa technologie exclusive de solvant non aqueux (NAS), qui améliore l'efficacité du captage du carbone basé sur l'absorption.



Cette technologie offre une alternative aux technologies conventionnelles de solvants aqueux, car elle consomme moins d'énergie tout en conservant un taux élevé de CO2, permettant une réduction importante des coûts d'exploitation.



'La technologie NAS est également moins corrosive, éliminant ainsi le besoin d'alliages résistants à la corrosion de haute qualité et l'augmentation associée des coûts d'investissement', ajoute le groupe de services parapétroliers.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel