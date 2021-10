Schlumberger : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 44,5 dollars sur Schlumberger, tout en rehaussant marginalement sa séquence de BPA à la suite de la publication des résultats du groupe parapétrolier au titre du troisième trimestre.



'Le titre affiche une performance depuis le début de l'année de 57,6%, soit une surperformance par rapport à l'OSX, son indice de référence (+48%) et dans le même temps, le Brent a progressé de 66% et le WTI de 75%', note l'analyste.



Selon Oddo, 'Schlumberger affichera une croissance annuelle moyenne de ses BPA de 32% sur 2021/23, surperformant ainsi nettement les investissements dans le secteur attendus en croissance de l'ordre de 12%/an sur la même période'.



