Schlumberger : Objectif de revenus relevés pour 2022

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Schlumberger indique relever ses perspectives de revenus pour l'ensemble de 2022, à au moins 27 milliards de dollars, hausse qui devrait se traduire par des bénéfices supérieurs à ses attentes précédentes.



'Le cycle haussier pluriannuel continue de s'amplifier avec une augmentation constante de l'activité amont et des prix des services à l'international et en Amérique du Nord, ce qui se traduit par un renforcement des perspectives', explique son CEO Olivier Le Peuch.



Sur son deuxième trimestre, le groupe parapétrolier a vu son BPA ajusté augmenter de 67% à 50 cents et sa marge opérationnelle du secteur avant impôts s'améliorer de 2,8 points à 17,1%, pour des revenus en croissance de 20% à 6,77 milliards de dollars.



