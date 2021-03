Schlumberger : Le projet 'révolutionnaire' de la bioénergie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schlumberger New Energy, Chevron Corporation, Microsoft et Clean Energy Systems ont annoncé aujourd'hui leur intention de développer un projet révolutionnaire de bioénergie, avec captage et stockage du carbone (BECSC), à Mendota, en Californie.



L'usine BECSC convertira la biomasse des déchets agricoles en un gaz de synthèse renouvelable qui sera mélangé à de l'oxygène dans une chambre de combustion pour produire de l'électricité.



A terme, le site pourrait éliminer quelque 300 000 tonnes de CO2 par an de l'atmosphère, soit l'équivalent des émissions provenant de la consommation d'électricité de plus de 65 000 foyers américains.



Les entreprises impliquées prévoient de commencer immédiatement l'ingénierie et la conception frontales du projet de qui conduira à une prise de décision finale d'investissement en 2022.





