Schlumberger : Le BPA ajusté recule de 44% au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Schlumberger a publié aujourd'hui les résultats financiers concernant le 4e trimestre de son exercice 2020.



Sur la période, le chiffre d'affaires s'établit à 5,53 milliards de dollars, en recul de 33% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice net non-GAAP s'élève à 309 millions de dollars, soit un BPA ajusté de 0,22 dollar, en recul de 44% en un, mais supérieur au consensus.



La multinationale d'équipements pétroliers enregistre le plus fort recul de son activité sur ses propres terres, en Amérique du Nord (-50%), quand le recul de l'activité s'est limité à 26% à l'international.





