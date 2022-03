Schlumberger : Lancement de l'activité SEES

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schlumberger a annoncé mercredi soir le lancement de Schlumberger End-to-end Emissions Solutions (SEES), activité dédiée à l'élimination des émissions de méthane et de torches de routine de l'industrie pétrolière et gazière.



'Les nouvelles solutions d'émissions de bout en bout offrent une gamme unique de solutions pour aider les opérateurs à identifier, quantifier, déclarer et éliminer les émissions alors qu'ils travaillent à la réalisation de leurs objectifs de décarbonisation', explique-t-il.



Le groupe de services parapétroliers souligne que les émissions de méthane et de torches représentent actuellement plus de 60% des émissions directes (Scope 1 et 2) de gaz à effet de serre (GES) du secteur pétro-gazier.



