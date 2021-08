Schlumberger : Lance une solution de cartographie multicouche

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schlumberger a annoncé aujourd'hui le lancement de PeriScope Edge, un service de cartographie multicouche en cours de forage.



Cette solution fournit des informations au temps réel aux foreurs, avec une plage de détection de profondeur étendue et une résolution améliorée par par rapport aux services existants.



PeriScope Edge réduit ainsi l'incertitude, garantit une exposition optimale du réservoir lors du forage et permet finalement une meilleure performance globale avec un ratio net/brut pouvant atteindre 100%.



' La réduction de l'incertitude géologique joue un rôle essentiel pour améliorer les performances ', confirme Jesus Lamas, président de la division Construction de puits, chez Schlumberger.



