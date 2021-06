Schlumberger : Contrat pour OneSubsea au Brésil

(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce l'attribution à Subsea Integration Alliance, une alliance stratégique mondiale entre sa division OneSubsea et Subsea 7, d'un important contrat d'Equinor sur son projet Bacalhau, au large du Brésil.



'Le champ d'application du contrat couvre l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) des systèmes de production sous-marins (SPS) et des pipelines sous-marins (SURF)', précise le groupe parapétrolier.



L'équipe de l'alliance, établie au cours de la phase initiale de conception technique initiale, attribuée en janvier 2020, passera désormais à la phase complète de l'EPCI. Les activités en offshore commenceront en 2022.



