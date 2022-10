Schlumberger : Collabore pour réduire son empreinte carbone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schlumberger a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Gradiant pour introduire une technologie durable clé dans le processus de production de composés de lithium de qualité batterie.



Dans le cadre de l'extraction directe de lithium, la technologie Gradiant est utilisée pour concentrer la solution de lithium et générer de l'eau fraîche, un élément essentiel de la production durable de lithium à partir de saumure.



' La croissance sans précédent de la demande pour ce minéral critique nécessite une production de haute qualité sans compromettre la durabilité ', a déclaré Gavin Rennick, président de l'activité Nouvelles énergies de Schlumberger.



Cette collaboration permettra à l'industrie du lithium de répondre à la demande croissante de minéraux avec un niveau d'utilisation de l'eau jusqu'à présent inégalé, en réduisant simultanément la consommation d'eau douce et les eaux usées.



' L'impact sur la durabilité du processus intégré de Schlumberger, combiné aux solutions de Gradiant, change la donne sur le marché de la production de lithium ', a déclaré Prakash Govindan, COO de Gradiant.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.