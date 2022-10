Schlumberger : Change de nom et devient SLB

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schlumberger s'appellera désormais SLB, a fait savoir ce matin la multinationale de services et équipements pétroliers.



Pratiquement toutes les marques affiliées deviendront une sous la nouvelle marque SLB, qui introduit une identité visuelle renouvelée, y compris un nouveau logo pour l'entreprise.



'Aujourd'hui, nous sommes confrontés au plus grand exercice d'équilibre au monde : fournir une énergie fiable, accessible et abordable pour répondre à la demande croissante, tout en décarbonant rapidement pour un avenir durable', analyse Olivier Le Peuch, directeur général de SLB.



' Notre nouvelle identité symbolise l'engagement de SLB à aller plus loin et plus vite pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux d'aujourd'hui et ouvrir la voie à la transition énergétique', a-t-il conclu.



