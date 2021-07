Schlumberger : Bénéfice net trimestriel multiplié par six

(CercleFinance.com) - Schlumberger publie au titre du deuxième trimestre 2021 un bénéfice net ajusté multiplié par six (+525%) en comparaison annuelle, à 431 millions de dollars, soit 30 cents par action, pour une marge opérationnelle avant impôt ajustée améliorée de 6,9 points à 14,3%.



Toujours en comparaison annuelle, les revenus du groupe parapétrolier ont augmenté de 5% à plus de 5,6 milliards de dollars, la croissance de 7% pour les activités à l'international ayant largement compensé le repli de 1% pour celles en Amérique du Nord.



