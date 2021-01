Schlumberger : Apport d'une activité à Liberty finalisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schlumberger indique avoir finalisé, le 31 décembre, l'apport de son activité de fracturation hydraulique sur terre ferme aux Etats-Unis et au Canada au groupe de services sur champs pétroliers Liberty, en échange d'un intérêt de 37% au capital de Liberty.



'Cette transaction met Schlumberger en position de bénéficier de la forte reprise déjà sur les rails dans l'activité de schiste nord-américaine', commente son directeur général Olivier Le Peuch, qui en attend la réalisation de synergies.



Avec cette opération, le conseil d'administration de Liberty sera rejoint par deux représentants de Schlumberger, à savoir Simon Ayat, conseiller stratégique senior et ancien directeur financier, et James R McDonald, président de la division Americas Land.



