Schlumberger : Accord de développement avec Sintela

(CercleFinance.com) - Schlumberger et Sintela ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord pour co-développer de nouvelles solutions de fibre optique pour de multiples marchés industriels.



Dans ce cadre, il est prévu que Schlumberger commercialise et fournisse des solutions dans les secteurs de l'énergie, du captage et du stockage du carbone (CSC) et de la géothermie, tandis que Sintela fournira les solutions combinées à d'autres marchés industriels.



Les solutions intégreront la propriété intellectuelle (IP) du portefeuille de détection à fibre optique distribuée (DFOS) de Sintela avec l'IP des solutions à fibre optique Optiq Schlumberger.



