Schlumberger : Accord d'investissement avec EnerVenue

(CercleFinance.com) - Schlumberger New Energy annonce un accord d'investissement et de collaboration pour déployer la technologie de batterie nickel-hydrogène d'EnerVenue, 'catalyseur clé des solutions de stockage d'énergie stationnaires'.



'Cet investissement stratégique permet à Schlumberger d'accéder au marché en pleine croissance des solutions de stockage d'énergie stationnaire grâce à une technologie différenciée', explique le groupe.



'L'accent mis sur l'expansion de l'électrification accélère le besoin de déploiement à grande échelle de solutions de stockage d'énergie stationnaire sûres, rentables, durables et fiables', poursuit Schlumberger.



