Schlumberger : +126% de bénéfice net ajusté au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce un chiffre d'affaires de 5,8 Mds$ au titre du 3e trimestre, soit un hausse de 11% par rapport au 3e trimestre 2020.



L'EBITDA ajusté ressort à 1,3 Md$, en hausse de 27% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice net ajusté trimestriel a plus que doublé par rapport au 3e trimestre 2020, passant de 228 à 514 M$ (+126%), soit un BPA ajusté de 0.36$ au lieu de 0.16$.



' Pour l'avenir, nous anticipons un nouveau trimestre de croissance et prévoyons de clôturer 2021 sur une forte dynamique qui jettera les bases d'un cycle de croissance exceptionnel ', indique Olivier Le Peuch, directeur général de Schlumberger.



Le responsable met en avant la reprise de la demande, le niveau des prix des produits pétroliers et les faibles niveaux de stocks qui devraient offrir des conditions favorables.



' Dans ce contexte et compte tenu de notre surperformance financière à ce stade du cycle, nous sommes de plus en plus confiants dans la réalisation de notre ambition de marge d'EBITDA ajustée à mi-cycle de 25 % ou plus, et dans le maintien d'une marge de cash flow libre à deux chiffres tout au long du cycle ', conclut-il.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.