Schlumberger : Accord pour acquérir Gyrodata

(CercleFinance.com) - SLB (nouveau nom adopté par Schlumberger) a annoncé mercredi soir avoir conclu un accord pour acquérir Gyrodata, une société mondiale spécialisée dans la technologie de positionnement et d'arpentage gyroscopique des puits de forage.



'Cette combinaison améliorera la qualité des puits de forage et réduira les risques de forage pour libérer même les réservoirs les plus éloignés et les plus complexes', expliquait le groupe de services parapétroliers.



La transaction, soumise aux approbations réglementaires et devant se conclure vers fin 2022, intégrera les technologies de Gyrodata au sein de l'activité Well Construction de SLB, apportant aux clients des solutions de forage innovantes.



