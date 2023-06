Scbsm : Invest Securities dégrade son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities abaisse son conseil sur le titre SCBSM, passant de achat à neutre, avec un objectif de cours réduit de 10,2 à 9,2 euros du fait du changement de paradigme.



A la tête d'un patrimoine de 443mE dorénavant parisien (85% des actifs), SCBSM bénéficie de la bonne orientation des valeurs locatives parisiennes, estime l'analyste.



'Son gisement de loyers (+12%) ne se matérialisera probablement pas entièrement mais écarte les risques de baisse notable des loyers facturés', ajoute Invest.



Selon le bureau d'analyses, la foncière n'est pas immunisée contre la remontée des taux mais les perspectives à moyen terme en confirment la résilience malgré le changement de paradigme.



