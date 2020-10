Sartorius sted bio : Sartorius Stedim se renforce dans la purification de molécules destinées à la pharmacie

(BFM Bourse) - La Bourse salue l'acquisition du slovène BIA Separations, qui permet au fournisseur de l'industrie pharmaceutique de compléter son portefeuille avec des outils de purification de molécules complexes, indispensables à l'élaboration des biothérapies.

Une opération sans impact majeur sur les résultats cette année, mais néanmoins appréciée du marché pour Sartorius Stedim Biotech. Le fournisseur français de l’industrie biopharmaceutique mondiale (majoritairement détenu par le groupe allemand Sartorius AG) a fait part vendredi soir de la signature d'un accord définitif en vue du rachat de BIA Separations. Originaire d'Ajdovščina en Slovénie, cette petite société (environ 120 salariés) devrait tout de même réaliser 25 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, avec une marge bénéficiaire supérieure à celle de l'acquéreur, grâce à une offre à la pointe du marché pour la purification et l'analyse de grandes molécules du vivant telles que les virus, les plasmides et l'ARNm (messager). Des molécules qui sont le fondement des thérapies géniques et cellulaires et d'autres traitements de pointe.

La technologie de purification à grande échelle de BIA Separations est aujourd'hui employée dans la production des premières de ces thérapies commercialisées et l’entreprise est très présente en phase clinique sur les médicaments de demain.

"L’association des équipes et des technologies de Sartorius Stedim Biotech et de BIA Separations donnera lieu à une offre haut de gamme dans le développement de thérapies modernes. Notre partenariat vise à généraliser et accélérer l’accès des patients à de tels soins. Nous entendons poursuivre notre politique d’innovation tout au long de la chaîne de production", a commenté Joachim Kreuzburg, le PDG de Sartorius Stedim Biotech. Etant donné une croissance à deux chiffres attendue au cours des prochaines années, une augmentation des capacités de production de BIA (quadruplement !) est déjà programmée pour le début de l'année prochaine.

Logique de "one-stop-shop"

Sartorius Stedim a convenu de payer au total 360 millions d’euros pour intégrer la firme slovène, dont 240 millions en numéraire et 120 millions sous forme d’actions Sartorius Stedim Biotech. Trois tranches de paiements complémentaires, d'un montant non précisé, sont également prévues en fonction des performances au cours des cinq prochains exercices.

Vu la date de finalisation attendue à la fin de l'année, l'opération ne sera pas sensible sur les résultats 2020, mais Oddo BHF dans une note parue lundi matin apprécie le fait qu'au gré de ses acquisitions, Sartorius Stedim renforce son portefeuille dans une logique de "one-stop-shop" (offrant aux clients de la pharmacie tout l'éventail des outils), notamment vers les nouvelles modalités de bio-process. Le bureau d'études relève son objectif de 240 à 293 euros dans la foulée, mais demeure neutre.

L'action de son côté se traite nettement au-dessus, prenant 1,72% à 307,80 euros vers 11h00, non loin du pic historique proche de 310 euros enregistré fin août. Membre depuis septembre du CAC Next 20, indice traditionnellement qualifié d'antichambre du CAC 40, Sartorius Stedim Biotech capitalise ainsi 28,37 milliards d'euros.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse