Sartorius sted bio : Berenberg initie à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi initier la couverture de Sartorius Stedim Biotech en conseillant d'acheter la valeur, le broker estimant que le titre constitue un bon moyen de jouer la thématique des bioprocédés.



L'intermédiaire - qui vise un cours de 342 euros - souligne que les médicaments biologiques (anticorps, vaccins, thérapies géniques) représentent aujourd'hui près de 30% de l'industrie pharmaceutique mondiale et que leur poids devrait continuer à s'accroître au cours de la décennie à venir.



Afin de soutenir ce rythme de croissance rapide, l'utilisation de technologies à usage unique s'avère indispensable pour alimenter un marché qui atteint désormais plusieurs milliards de dollars et qui croît à un rythme annuel de 11% à 12%, explique le courtier.



'Avec sa longue expérience de gains de parts de marché, Stedim fait figure de leader mondial', écrit le broker dans sa note. 'Nous pensons que cette dynamique devrait perdurer', conclut-il.



Détenu à hauteur de 74% par l'allemand Sartorius, Sartorius Stedim Biotech est basé à Aubagne et cote sur Euronext Paris.



