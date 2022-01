Sartorius sted bio : Malgré un nouveau relèvement d'objectif, Sartorius Stedim Biotech décroche

(BFM Bourse) - Fournisseur mondial de technologies essentielles à la production de médicaments biotechnologiques et notamment de vaccins, le groupe a une nouvelle fois dépassé les attentes en 2021 et relève son objectif de marge à horizon 2025 malgré un effort supplémentaire pour réduire ses émissions de CO2. Ce qui n'empêche pas une poursuite de la correction boursière.

Justifiés jusqu'à l'année dernière par sa croissance exceptionnelle, les confortables ratios de valorisation de Sartorius Stedim Biotech, qui avaient amené sa capitalisation au-delà de 50 milliards d'euros, ne passent plus auprès du marché. Malgré la publication de performances à nouveau de tout premier ordre en 2021, le titre recule de 2,57% à 359,50 euros vers 10h00 jeudi, accusant un repli de 25% depuis le début de l'année sur fond de purge des valeurs de croissance. Sur la base des réalisations de l'exercice écoulé, le ratio cours/bénéfice redescend cependant à moins de 50 fois.

L'an dernier, la société (détenue à près de 74% par groupe allemand Sartorius AG) a généré un chiffre d'affaires de 2,887 milliards d'euros, en expansion de 51,1% par rapport à 2020, ou de 52,6% à taux de change constants, essentiellement par croissance organique de l’activité dans toutes les régions du monde. Sartorius Stedim Biotech estime que la demande des laboratoires directement liée à la pandémie (principalement liée à la production de vaccins contre le coronavirus), a contribué à près de 18 points de pourcentage à la croissance du chiffre d’affaires, tandis que les acquisitions ont apporté 4 points supplémentaires.

Les prises de commandes ont crû encore un peu plus vite que les facturations, grimpant de 53,9% (+55,6% à changes constants) pour atteindre 3,664 milliards d’euros, dont environ 13 points de pourcentage attribué à la demande liée à la pandémie et près de 7 points aux acquisitions.

Les résultats ont également fortement progressé en 2021, l'indicateur clé retenu par la firme, l'Ebitda courant, bondissant de 70,9% pour s’établir à 1,033 milliard d’euros, faisant passer le taux de marge de 31,7% à 35,8% d'une année à l'autre. Le fournisseur clé de l'industrie pharmaceutique attribue cette nouvelle amélioration à des économies d’échelle et à la modération de la reprise des coûts, notamment face au faible nombre de voyages à cause de la pandémie ainsi qu’à de nouvelles embauches -2843 personnes tout de même dans le monde, portant à plus de 10.000 l'effectif total- relativement peu nombreuses par rapport à la croissance du chiffre d’affaires. L'accroissement de la masse salariale et une hausse des frais logistiques et d'achat au second semestre a cependant un peu limité l'appréciation de la marge sur la période. Quant au résultat net courant, il a grimpé de 79,2 % pour atteindre 688 millions d’euros, soit un bénéfice net courant par action de 7,46 euros, à comparer à 4,16 euros en 2020.

"Nos employés ont brillamment fait face à cette seconde année de pandémie et tous ses défis. Malgré des chaînes d’approvisionnement tendues, nous sommes parvenus à accompagner nos clients dans leurs projets exigeants de développement et de production de produits biopharmaceutiques et vaccins, avons enregistré une forte croissance et avons atteint, voire en partie surpassé nos objectifs financiers, revus à la hausse à plusieurs reprises au cours de l’exercice", s'est félicité le PDG Joachim Kreuzburg. "Nous avons également réalisé des progrès considérables dans l’expansion de nos capacités de production. Enfin, nous avons créé plus de 2 800 nouveaux postes, une réussite dont je me réjouis tout particulièrement", a-t-il ajouté.

Pour 2022, Sartorius Stedim Biotech envisage une augmentation de 14 à 18% de son chiffre d'affaires, dont 1 point issue des acquisitions conclues ou convenues l'an dernier, et dans l'hypothèse d'une stabilité des revenus liés à la pandémie (500 millions d'euros environ). Et malgré les éléments de renchérissements des charges signalés sur la deuxième partie de 2021, la firme prévoit un niveau de marge d'Ebitda courant tout aussi élevé que sur l'ensemble de l'année dernière à plus de 35%.

L'objectif de marge prend en compte un effort d'investissement pour réduire l’intensité des émissions de CO2 de l’entreprise, représentant environ 0,5% du chiffre d’affaires consolidé 2022. Ayant déjà entrepris un certain nombre de mesures visant à réduire son empreinte écologique (passage aux énergies renouvelables, optimisation des emballages, recyclage intensif, etc.) le groupe renforce ses ambitions dans ce domaine en s'attachant à la réduction de l’intensité de ses émissions de CO2 -le niveau des émissions rapporté au chiffre d’affaires-, intensité qui devrait diminuer de 10% par an en moyenne jusqu'en 2030.

Hors acquisitions, la société planifie d'investir l'équivalent de 14,5% de son chiffre d'affaires cette année dans de nouvelles augmentation de ses capacités de production, notamment en Allemagne, aux États-Unis et en Corée du Sud.

Etant donné les performances une nouvelle fois supérieures aux prévisions initiales de 2021, la direction revoit encore à la hausse ses projections de rentabilité à moyen terme, attendant maintenant plus de 35% de taux de marge d’Ebitda courant en 2025 (contre 33 % précédemment), avec une accentuation des dépenses visant à réduire l'intensité des émissions jusqu'à environ 1% du chiffre d'affaires.

L'objectif de chiffre d'affaires consolidé pour 2025 est maintenu à près de 4 milliards d'euros, tel qu'il avait été relevé au début de l'année dernière, en sachant que cet objectif n'inclut plus aucune activité liée au Covid, car la direction estime trop incertain de prévoir l'évolution de la pandémie à cet horizon.

