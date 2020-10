Sartorius sted bio : La crise sanitaire continue de faire flamber les revenus de Sartorius Stedim, au zénith en Bourse

(BFM Bourse) - Le fournisseur tricolore de l'industrie pharmaceutique a de nouveau dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, et en profite pour rehausser pour la troisième fois de l'année ses perspectives financières. Le marché applaudit et propulse le titre Sartorius à un sommet historique.

Toujours porté par la crise sanitaire, la filiale du groupe allemand Sartorius Group a de nouveau relevé ses prévisions financières annuelles, après avoir encore battu le consensus sur son troisième trimestre. Au cours de ces trois derniers mois, Sartorius Stedim Biotech (SSB) a fait état d'un chiffre d'affaires de 510 millions d'euros, en hausse de 41,5% en données comparables par rapport au troisième trimestre 2019. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a ainsi engrangé 1,379 milliard d'euros de revenus, soit un bond de 28,1% en données publiées et de 29,2% en comparables, quand le consensus des analystes interrogés par Factset (à l'issue du premier semestre) misait sur 1,36 milliard d'euros.

Sur la période, les prises de commandes ont également progressé de 42,8% à 1,64 milliard d'euros, tandis que l'Ebitda courant a connu une progression supérieure à celle du chiffre d'affaires (+39,2%), à 434,7 millions d'euros, la marge correspondante s'établissant à 31,5%, contre 29% sur les neuf premiers mois de 2019.

Dopé par la crise sanitaire

La crise sanitaire a donc dopé la demande pour les produits de SSB, à la fois en raison de l'accélération des capacités de production de vaccins et médicaments contre le coronavirus, et de l'augmentation des stocks par les clients. SSB "suppose que la pandémie a également participé à ce bond (de la croissance organique du groupe, NDLR) à hauteur d’environ 9 points de pourcentage" - répartis pour moitié dans l'accélération des capacités de production et l'augmentation des stocks.

À fin septembre, SSB comptait 6.979 salariés dans le monde, soit une hausse de 756 employés depuis fin 2019, "due aux acquisitions mais aussi à l'embauche de nouvelles recrues sur la plupart des sites de production".

Troisième relèvement de perspectives annuelles

Pour rappel, le groupe avait devancé son point d'activité trimestriel en annonçant mi-juillet dernier, lorsqu'il avait annoncé cibler une croissance de ses ventes comprise entre 26 et 30% (contre 17 à 21% auparavant), ainsi qu'une marge d'Ebitda courant d'environ 31% (contre 30% auparavant).

Géographiquement, toutes les zones où le groupe opère ont connu une croissance impressionnante sur les trois premiers trimestres de 2020, l'Asie-Pacifique (25% des ventes du groupe) enregistrant la plus élevée (+32%) juste devant la région Amériques (+30%) qui représente environ un tiers des revenus de SSB. La première région du groupe en termes de chiffre d'affaires (40% du total), la zone EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique), a pour sa part vu sa croissance atteindre 26,6%. Malgré la demande accrue pour ses produits, SSB ne modifie pas ses perspectives à moyen terme et indique tabler sur un chiffre d'affaires de près de 2,8 milliards d'euros en 2025.

Le groupe pèse désormais 30 milliards d'euros

À 324,8 euros par action, la valorisation boursière du groupe coté au SBF 120 atteint 30 milliards d'euros. Neutre, Oddo BHF a relevé ce matin son cours cible sur le titre SSB, de 293 à 310 euros.

