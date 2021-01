Sartorius sted bio : Fournisseur clé de l'industrie pharmaceutique, Sartorius Stedim signe une année record

(BFM Bourse) - Fournisseur mondial de technologies essentielles à la production de vaccins notamment, la société établie à Aubagne a vu son chiffre d'affaires bondir de près de 35% l'an dernier, tandis que sa marge s'est encore améliorée. Sartorius Stedim Biotech vise au moins 20% de croissance en 2021, et relève de 3,5 à 4,5 milliards d'euros son objectif de chiffre d'affaires d'ici 2025.

Croissance organique soutenue comme les années précédentes, apport de plusieurs acquisitions mais également boom des activités en lien avec la pandémie de coronavirus... Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance exceptionnelle l'an dernier, même en regard de l'historique flatteur du groupe, qui tire profit année après année de son positionnement en tant que fournisseur essentiel de l'industrie pharmaceutique, marché en croissance régulière et aux très fortes barrières à l'entrée.

En Bourse, la performance était saluée par les investisseurs par une hausse de 5,93% du titre à 353,80 euros vers 10h15 mercredi.

Selon les chiffres préliminaires publiés mercredi matin par la société française (dont le capital est détenu à près de 75% par le groupe allemand Sartorius AG), le chiffre d'affaires a crû de 32,6% (+34,6% à taux de changes constants) à 1,91 milliard d'euros en 2020, dépassant largement les anticipations du début d'année qui tablaient initialement sur une progression de 11% à 14%. Une performance qui s'explique principalement par deux éléments: les dernières acquisitions, qui ont représenté près de 6 points de pourcentage en plus, et la mise en place par plusieurs clients de l’industrie biopharmaceutique de moyens de production de vaccins contre le coronavirus et de thérapies du Covid-19 (le groupe estime à plus de 12 points de pourcentage ces effets liés à la pandémie).

Un carnet de commandes plein

La croissance des prises de commandes a été encore plus dynamique que celle du chiffre d’affaires, en hausse de 54,3% (56,7% à taux de changes constants), pour s’établir à 2,381 milliards d'euros, les commandes liées à la pandémie représentant 19 points de pourcentage de cette croissance.

L’Ebitda (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) courant, principal indicateur de résultat chez Sartorius Stedim Biotech, a aussi progressé encore plus fortement que le chiffre d’affaires, de 43,5%, à 605 millions d’euros, représentant un taux de marge de 31,7% (29,3% en 2019). Si les économies d’échelle ont joué un rôle majeur dans cette augmentation substantielle de la rentabilité, le fléchissement des coûts dans certains domaines, notamment en raison de la diminution des déplacements professionnels et des embauches dans les services hors production, a aussi exacerbé cette évolution. Les dernières acquisitions ont eu un léger effet positif sur la marge bénéficiaire, et les vents contraires au niveau des taux de change l'ont légèrement pénalisée.

Le résultat net courant a augmenté de 45,9 %, atteignant 384 millions d’euros. Le résultat net courant par action a bondi d'autant, passant de 2,85 euros un an auparavant à 4,16 euros.

Des résultats qui s'annoncent encore meilleurs pour 2021

Cette année, Sartorius Stedim Biotech table sur une augmentation d’environ 20 à 26% de son chiffre d'affaires, dont 5,5 points apportés par les acquisitions et jusqu'à 7 points avec l'effet de la pandémie (même si l'impact est difficile à estimer précisément à l’heure actuelle). En parallèle, l’entreprise prévoit une marge d’Ebitda courant encore légèrement améliorée à environ 32%.

Sartorius Stedim Biotech entend aussi s’appuyer "sur sa remarquable croissance organique pour accélérer et amplifier l’extension de ses capacités de production". Par conséquent, le ratio d’investissement devrait approcher 15% du chiffre d'affaires, à comparer à 8,3% en 2020.

Ces prévisions partent de l’hypothèse que l’économie mondiale se rétablira progressivement au fil de l’année et que les chaînes d’approvisionnement seront stables.

Les réalisations du groupe à ce stade l'amènent en outre à revoir à la hausse ses ambitions pour la période 2020-2025, telles qu'édictées en 2018. Sartorius Stedim Biotech table désormais sur une augmentation de son chiffre d’affaires consolidé à environ 3,8 milliards d’euros à l’horizon 2025 (au lieu d'environ 2,8 milliards d’euros). L’entreprise compte parvenir à cette augmentation grâce à la croissance organique majoritairement, mais aussi grâce à des acquisitions. La marge d’Ebitda courante du groupe devrait progresser jusqu’à atteindre environ 33% (au lieu des "près de 30%" visés initialement).

