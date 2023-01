Sanofi : Collaboration avec Thread dans la recherche clinique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'américain Thread a annoncé mardi la signature d'un accord de collaboration de cinq ans avec Sanofi, qu'il va aider à bâtir une infrastructure de recherche clinique moderne et centrée sur le patient.



Aux termes de l'accord, Thread deviendra le seul fournisseur d'essais cliniques décentralisés unifiés (DCT) et de technologies d'évaluation des résultats cliniques électroniques (eCOA) du géant français de la santé.



La technologie et les services de Thread permettent la conduite d'essais cliniques flexibles, centrés sur le patient et inclusifs en fournissant une expérience numérique interconnectée et uniforme aux patients, chercheurs et aux sites tout au long de leur parcours de l'étude.



Pour mémoire, Sanofi a mis en oeuvre un programme baptisé 'Act4Patients' pour réimaginer fondamentalement la recherche clinique dans tout le continuum de développement afin de permettre aux patients d'accéder plus largement à la recherche clinique.



Grâce à sa plateforme de recherche décentralisée, Thread aide les laboratoires biopharmaceutiques et les établissements de recherche à concevoir des études de recherche de nouvelle génération et des programmes d'évaluation électronique des résultats cliniques.



