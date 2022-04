Sanofi : L'approbation par l'UE de son traitement contre l'asthme chez l'enfant fait décoller Sanofi en Bourse

(BFM Bourse) - Valeur défensive star de la cote tricolore, le géant pharmaceutique Sanofi revient à un niveau plus observé depuis l'été 2015 ce jeudi, à la faveur d'une 5e séance hausse consécutive. Le titre fait mieux que résister depuis le 1er janvier, affichant l'une des meilleures performances du CAC sur la période.

Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu le mastodonte pharmaceutique français à pareille fête sur les marchés. S'il n'a pas su tirer parti de la pandémie mondiale, faute d'avoir réussi à développer promptement un vaccin, Sanofi retrouve tout de même les faveurs des investisseurs dans un contexte macroéconomique largement dégradé. Au sortir de 4 progressions consécutives (à contre-courant du marché mardi et mercredi), le titre s'affiche en effet encore en hausse ce jeudi matin, s'adjugeant 1,2% à 99,6 euros vers 10h, tout proche de son sommet historique atteint en août 2015 (à 101,1 euros en séance et 100,65 euros en clôture).

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

En hausse de 12,4% depuis le 1er janvier, Sanofi enregistre actuellement la 4e meilleure performance parmi les 40 valeurs du CAC sur la période, derrière Thales (+56%) et d'autres valeurs défensives (+21,8% pour Carrefour, +15,6% pour Orange).

Cette avance, qui intervient après un timide rebond en 2021 (+12,5%) ayant seulement permis au titre d'effacer le recul enregistré en 2020, permet à Sanofi de réintégrer le top 100 des plus grandes capitalisations mondiales, à plus de 125 milliards d'euros ce jeudi.

Traitement contre l'asthme approuvé

Après avoir profité de son statut de valeur refuge (activité insensible à la conjoncture économique, faible exposition à la Russie, etc.), Sanofi est également aidé ce jeudi par l'annonce de l'approbation, par la Commission européenne (CE), de son médicament Dupixent pour traiter l'asthme sévère chez les enfants de 6 à 11 ans.

"La CE a étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne. Dupixent est désormais approuvé pour le traitement de fond additionnel de l'asthme sévère associé à une inflammation de type 2", a indiqué le groupe dans un communiqué. Sanofi avait pour rappel déclaré en mai dernier à l'issue d'un essai clinique de phase 3 (dernière étape des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) que son médicament phare développé avec l'américain Regeneron réduisait "significativement les crises d'asthme sévère" chez les 6-11 ans et, "dans un délai de deux semaines, amélior(ait) rapidement la fonction respiratoire". "Ce qui est particulièrement important chez ces enfants au cours de la période formatrice de leur existence" insistait le Dr Leonard B. Bacharier, investigateur principal de l'essai.

Le Dupixent, qui s'administre par injection, était déjà utilisé chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans. "Nous sommes très heureux de pouvoir proposer Dupixent, avec son profil de sécurité et d'efficacité bien établi, à des patients encore plus jeunes souffrant d'asthme sévère non contrôlé en Europe", a commenté dans le communiqué Naimish Patel, responsable Monde, Développement, Immunologie et Inflammation chez Sanofi.

Mis sur le marché en 2017, ce médicament, aussi utilisé aussi contre certaines dermatites, avait rapporté 219 millions d'euros au groupe cette année-là, puis 788 millions en 2018 (+260% sur un an), 2,1 milliards d'euros en 2019 (+166%), 3,5 milliards en 2020 (+70%) et, enfin, 5,2 milliards sur l'année écoulée (+53%). Particulièrement impressionnante, cette trajectoire de croissance des ventes a fait du Dupixent le best-seller de Sanofi quelques années seulement après son lancement, devant Lantus (insuline à action prolongée, utilisée dans la gestion du diabète de type I et de type II) qui a rapporté 2,5 milliards d'euros de revenus au groupe en 2021, et Aubagio (le tériflunomide, une substance immunomodulatrice utilisé depuis 25 ans dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et depuis peu comme thérapeutique sur la sclérose en plaques), qui a permis au groupe d'engranger près de 2 milliards d'euros l'année dernière.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse