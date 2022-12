Sanofi : Confirmant un intérêt pour la biotech irlandaise Horizon Therapeutics, Sanofi recule en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe pharmaceutique a précisé que toute offre se ferait en numéraire. Horizon serait une opération très importante pour le groupe, l’entreprise irlandaise possédant une capitalisation boursière de plus de 22 milliards de dollars.

Sanofi est enfin sorti du bois. Le groupe a confirmé ce vendredi son intérêt pour la biotech irlandaise Horizon Therapeutics, qui de son côté avait déjà indiqué qu’elle discutait avec l’américain Amgen, le belge Janssen affilié à Johnson & Johnson, et, donc, le français, en vue d’une potentielle transaction.

La société française a assuré que toute offre de sa part, si tant est qu’il y a ait une, se ferait en numéraire, ce qui exclut donc une composante en titres qui pourrait être source de dilution pour les actionnaires existants.

"Il n'y a aucune certitude quant à la remise effective d’une offre, ni quant aux termes d’une telle offre, le cas échéant", a assuré la société dans son bref communiqué.

Sanofi a les moyens

Horizon Therapeutics est une biotech spécialisée dans les maladies auto-immunes orphelines. Son principal médicament, Tepezza, permet de traiter la maladie thyroïdienne des yeux, avec un pic de ventes attendu à 4,2 milliards de dollars, selon un consensus Evaluate cité par Invest Securities. Son deuxième médicament, Krystexxa, dans le traitement de la goute non contrôlée, devrait atteindre un pic de ventes de à 1,1 milliard de dollars, ajoute le bureau d’études. En 2021, Tepezza et Krystexxa avaient réalisé des ventes respectives de 1,6 milliard de dollars et de 565 millions de dollars soit près de 70% des revenus d’Horizon.

Son acquisition représenterait un important coût pour Sanofi puisque sa capitalisation boursière - Horizon est coté sur le Nasdaq – tutoie les 23 milliards de dollars, bien aidée, il est vrai, par les rumeurs et informations des derniers jours sur son potentiel rachat.

Sanofi aurait les moyens de financer une telle opération. Comme le souligne UBS, le groupe possède un bilan financier solide, avec un ratio d’endettement dette nette sur Ebitda (excédent brut d’exploitation) estimé à 1 pour fin 2022 et 0,4 pour fin 2023. La banque suisse en déduit que Sanofi pourrait très bien se payer Horizon même avec une prime. Selon ses calculs, l’opération pourrait générer une relution (amélioration) des bénéfices de 5% à 9% à court terme. Même son de cloche chez Credit Suisse qui estime qu’avec une prime de 40%, le levier d’endettement de Sanofi resterait autour de 1,7 en 2024.

Pas "un choix évident"

Faut-il pour autant que le poids lourd du CAC 40 franchisse le pas ? "C'est discutable, à notre avis, car cela ajouterait un portefeuille mixte de spécialités pharmaceutiques au portefeuille de Sanofi sans répondre au besoin stratégique que l'échec de l'amcenestrant a remis en évidence : la productivité du pipeline et de la R&D", juge UBS. Pour elle, Horizon ne constitue pas "un choix évident" pour la société.

L’autre banque helvétique, Credit Suisse, s’avère beaucoup plus enthousiaste. L’établissement voit dans cette acquisition "une forte logique stratégique". "Compte tenu de la complémentarité dans le domaine des maladies rares et de l'immunologie, nous considérons que le portefeuille et le pipeline d'Horizon ont un fort potentiel de synergies sur les SG&A [les frais généraux, NDLR] et la R&D", explique Crédit Suisse.

La banque chiffre des économies potentielles de 500 millions d’euros et souligne que Sanofi pourrait étendre l’empreinte géographique des revenus d’Horizon pour les porter au-delà des Etats-Unis. En retenant certaines hypothèses, dont une opération bouclée au 1er janvier, elle calcule une relution (amélioration) du bénéfice net par action de 6,1% en 2024 et de 12% à compter de 2027.

"Beaucoup dépendrait du prix payé pour l'actif, et avec deux autres concurrents nommés, c'est une grande question, mais de notre point de vue les domaines clés d'Horizon, les maladies inflammatoires et rares, s'intègreraient bien dans le portefeuille de Sanofi", jugeait de son côté Barclays dans une note publiée mercredi.

Une dépendance à Dupixent

Pour l’heure le marché continue de faire montre de prudence vis-à-vis de cette opération. Après avoir perdu 2% mercredi, lorsqu’Horizon avait annoncé discuter avec Sanofi et les deux autres groupes pharmaceutiques, l’action plie encore de 1,4% ce vendredi. Deutsche Bank redoute une guerre d’enchères entre la société tricolore et les deux autres candidats au rachat, Sanofi, Amgen et Janssen ayant tous les trois des "poches profondes".

Sanofi a pâti récemment de plusieurs revers sur ses médicaments en cours de développement, avec l’arrêt de l’amcenestrant à la suite de résultats cliniques décevants, ainsi que la suspension des essais du tolébrutinib, un traitement expérimental pour certaines formes de scléroses en plaques et de la myasthénie grave.

En octobre, la société a "commencé à repenser le candidat IL-2 SAR444245 - qui était la pièce maîtresse de son rachat de Synthorx pour 2,5 milliards de dollars - après avoir constaté des données d'efficacité médiocres", souligne également Invest Securities.

Tout ceci laisse Sanofi de plus en plus dépendant de son blockbuster, Dupixent, un traitement notamment utilisé contre l’asthme et la demartite atopique, une forme d’eczéma sévère.

Cela soulève des interrogations de la part du marché. "L'une des plus grandes questions pour les investisseurs qui ne se positionnent pas sur Sanofi est ‘qu'est-ce qui attend la société après le Dupixent?' ", pointait Barclays mercredi. "La question essentielle est comment Sanofi trouvera un moyen de remplacer Dupixent, qui est en passe de dépasser l’objectif de ventes de 13 milliards d’euros de Sanofi et de représenter 30% du chiffre d’affaires en 2025 ?", abonde UBS.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse