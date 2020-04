SAINT GOBAIN : Avis positif de court terme

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné SAINT GOBAIN pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La réaction de contestation des 24 et 25 mars, forte mais finalement très timide à l'aune des pertes initiales, a permis un comblement d'un seul des trois gaps baissiers amples tracés en mars. Depuis, l'action a tracé une phase de consolidation à plat, dans des volumes discrets et décroissants. Aucun retournement haussier durable n'est ainsi à l'ordre du jour, en l'absence d'expression démonstrative du camp acheteur. Dans l'immédiat et à court terme cependant, un dépassement ponctuel de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) est envisagé, avec une extension haussière avant retombée des cours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SAINT GOBAIN à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre SAINT GOBAIN au cours de 23,09 € avec un objectif à 26.49 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 21.290 €.

Le conseil SAINT GOBAIN Positif 23.090 € Objectif : 26.490 € Potentiel : +14.72 % Stop : 21.290 € Résistance(s) : 25.000 / 30.000 / 33.660 Support(s) : 21.300 / 18.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime