Saint gobain : Vise une très forte hausse du résultat 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires atteint 22 131 millions d'euros à données réelles, en croissance de +24,6% par rapport au premier semestre 2020 (+2,1% par rapport au premier semestre 2019).



A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de +11,9% par rapport au premier semestre 2019 (dont +9,0% au premier trimestre et +14,7% au deuxième trimestre).



L'EBITDA progresse de +34,4% par rapport au premier semestre 2019 à un niveau record de 3 248 millions d'euros. La marge d'EBITDA s'inscrit au plus haut taux historique de 14,7% contre 11,2% au premier semestre 2019.



Le résultat net courant ressort à un record historique de 1 506 millions d'euros contre 272 millions d'euros au premier semestre 2020. Le résultat net part du Groupe s'inscrit à 1 298 millions d'euros, contre 689 millions d'euros.



' En 2021, le Groupe vise désormais une très forte progression du résultat d'exploitation à un nouveau plus haut historique sur l'ensemble de l'année avec, au second semestre 2021, un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables ' indique le groupe.



