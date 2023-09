Saint gobain : Saint-Gobain et Ferrari vont rejoindre l'élite boursière de la zone euro

(BFM Bourse) - Qontigo, la société en charge des indices paneuropéens, a annoncé les nouvelles compositions. Saint-Gobain fera son entrée dans l'Euro Stoxx 50 à compter du 18 septembre.

Ce sont des révisions qui sont très suivies par les marchés, ne serait-ce qu'en raison de la gestion passive (celle qui consistent à jouer les indices) qui a pris de plus en plus d'importance ces dernières années.

Qontigo, la société en charge de la construction des indices paneuropéens, qui est également la propriété de Deustsche Börse, a annoncé la révision de la composition de ces mêmes indices, vendredi.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Consécration pour Saint-Gobain, la société doyenne du CAC 40 (ses origines remontent au XVIIe siècle sous Colbert), rejoindra le 18 septembre l'élite boursière de la zone euro, à savoir l'Euro Stoxx 50, qui compte déjà dans ses rangs des groupes comme LVMH, TotalEnergies, Airbus, Siemens, Infineon ou encore Volkswagen.

Ce n'est pas une énorme surprise. UBS notait déjà en juillet que Saint-Gobain constituait un prétendant sérieux à une place dans cet indice.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Le superbe parcours boursier de Saint-Gobain

Le parcours boursier du spécialiste des matériaux de construction plaidait pour cette décision. Depuis le début de l'année, Saint-Gobain affiche une progression en Bourse de 30%, dépassant largement le CAC 40 (+13%). L'entreprise est au coude-à-coude avec STMicroelectronics et Hermès pour signer la plus forte progression de l'indice parisien cette année.

Saint-Gobain a enchaîné les publications de très haut vol, dépassant à chaque fois nettement les attentes, que ce soit sur les résultats annuels de 2022 ou les indicateurs du premier trimestre 2023 puis du premier semestre.

"Nous pensons que le groupe est en train de faire ses preuves, avec des marges structurellement plus élevées (…) Cela devrait finalement être reconnu dans sa valorisation", soulignait en juillet Stifel.

"Son exposition à la construction de logements neufs continue de peser sur les bénéfices jusqu'à présent. Mais nous pensons que cela aussi devrait jouer en sa faveur au cours des 6 à 18 prochains mois, surtout si la reprise en Europe est tirée par la France et la périphérie", poursuivait l'intermédiaire financier.

Cette entrée dans l'indice paneuropéen devrait soutenir l'action, car les gérants de fonds indiciels répliquant l'Euro Stoxx 50, devront acheter le titre pour tenir leur mandat de gestion.

Kering sortie du l'indice Stoxx Europe 50

Outre Saint-Gobain, une marque de renom va rejoindre l'Euro Stoxx 50, à savoir le constructeur automobile de luxe Ferrari, ce qui vient saluer le parcours du groupe italien depuis son entrée sur la cote, en 2015.

L'entreprise basée à Maranello a vu son cours progresser de 140% ces cinq dernières années et pèse actuellement 70 milliards de dollars à la Bourse de Milan.

Du côté des sorties de l'indice, la foncière allemande Vonovia, malmenée par les hausses des taux qui ont fragilisé les valorisations des sociétés immobilières cotées, quittera elle le 18 septembre l'indice Euro Stoxx 50.

L'indice Stoxx Europe 50 (qui lui rassemble 50 valeurs dans toute l'Europe y compris le Royaume-Uni et le Danemark, va lui voir Kering quitter ses rangs, toujours à compter du 18 septembre. Le groupe de luxe sous-performe les marchés (+4,6% depuis le début de l'année), pénalisé par sa croissance en retrait par rapport à ses concurrents, en raison de la transition créatrice chez Gucci, sa marque phare qui pèse pour plus de la moitié de ses résultats. La fashion week de Milan, à la fin du mois, constituera un important test pour la griffe et son directeur artistique, Sabato de Sarno.

Le spécialiste des paiements néerlandais Adyen, qui a connu le grand gadin boursier de l'été à la suite de la publication de résultats inférieurs aux attentes, quittera lui aussi cet indice. A l'inverse, l'assureur ING et le réassureur Munich Re le rejoindront.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse