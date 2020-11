Safran : Va équiper des appareils 100% électriques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran Electrical & Power et Bye Aerospace annoncent la signature d'un accord de coopération pour équiper l'eFlyer 2 et l'eFlyer 4 en moteurs électriques intelligents ENGINeUS.



Bye Aerospace a l'intention de certifier auprès de la FAA (Federal Aviation Administration) l'eFlyer 2 et l'eFlyer 4, appareils 100% électriques destinés à des missions de formation professionnelle au pilotage et de taxi aérien.



Bye Aerospace estime que l'eFlyer évitera le rejet de plusieurs millions de tonnes de CO2 chaque année, rien que dans le cadre de la formation des pilotes.



' Notre carnet de commandes de eFlyers, qui s'élève actuellement à 711 unités, ne cesse de croître. Nous devons rapidement aller de l'avant afin de répondre à la demande des passionnés aéronautiques dans le monde entier qui attendent depuis des années la mise sur le marché d'appareils 100% électriques. ' a déclaré George E. Bye, PDG de Bye Aerospace.



