Safran : Va équiper 35 avions A320neo de SAS

(CercleFinance.com) - SAS a choisi CFM International, la coentreprise entre GE et le français Safran, pour fournir des moteurs pour équiper une commande de 35 avions A320neo.



La compagnie scandinave a déclaré que l'accord comprend également huit moteurs de rechange, ainsi qu'un accord de support pour couvrir une nouvelle flotte de moteurs CFM LEAP-1A, y compris les pièces de rechange, ainsi que 15 A320neo supplémentaires en location.



Le transporteur - qui vise à réduire ses émissions de 25% d'ici 2025 - a déclaré que l'accord s'inscrit dans sa stratégie visant à choisir des moteurs efficaces pour sa flotte.



SAS - qui exploite actuellement 44 A320neo et un A321neo LR équipé de moteurs LEAP - a déclaré que sa flotte d'A320neo devrait s'étendre à 80 avions avec ses dernières commandes.



