Safran : Teste un turbopropulseur hybride électrique

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines annonce avoir testé au sol une nouvelle variante de son turbopropulseur Tech TP, sur son site de Tarnos, celui-ci ayant été équipé de technologies issues du projet ACHIEVE de Clean Sky1 (un programme européen de recherche aéronautique) permettant des modes de fonctionnement 'plus efficaces et plus durables', assure Safran.



Ainsi, une génératrice électrique innovante a été intégrée dans le réducteur d'hélice et le système d'entraînement des accessoires (PAGB) du Tech TP.



Cette génératrice comprend une machine électrique, un convertisseur électronique de puissance et des contrôleurs associés.



Ce dispositif permet notamment le roulage au sol sans qu'il ne soit nécessaire d'allumer le moteur thermique ou l'assistance électrique en vol, ce qui génère des économies de carburant mais aussi une réduction du bruit et des émissions de CO2.



