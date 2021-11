Safran : Stifel conserve son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'achat' sur le titre Safran, avec un objectif de cours inchangé de 150 euros. Le bureau d'analyses confirme également ses estimations de BPA, alors que Safran tiendra sa journée des investisseurs (CMD) jeudi 2 décembre.



Le fait que le titre ait lâché près de 17% depuis le 10 novembre constitue une opportunité pour les investisseurs qui souhaitent regarder plus loin que le court terme, indique le broker.



Par ailleurs, l'analyste indique le CMD pourrait permettre d'en savoir plus sur l'ensemble des objectifs 2025, avec des mises à jour potentielles.



Enfin, Stifel évoque la menace Omicron et estime que si la propagation de cette variante s'avère être une brèche dans le courbe de reprise du trafic, 'il est peu probable qu'il y ait des reports significatifs de visites d'ateliers de moteurs ou les livraisons d'avions'.



