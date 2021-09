Safran : Remporte deux 'Crystal Cabin Awards'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé aujourd'hui avoir remporté les deux nouveaux 'Crystal Cabin Awards' décernés à l'occasion du salon virtuel 'Aircraft Interior Expo' qui se déroule actuellement.



La société a décroché le ''Choix Spécial du Jury' pour Interspace, son nouvel équipement de sièges développé en coopération avec Universal Movement et le prix 'Voyage aérien propre et sûr' pour son concept de toilettes, Beacon Clean Lavatory multipliant les éléments pouvant être utilisés sans contact.



'De portée internationale, ces deux nouveaux prix d'excellence valorisent les innovations dans l'aménagement intérieur des avions qui répondent aux défis actuels de la crise sanitaire', a souligné Safran.





