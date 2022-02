Safran : Partenariat autour du SAF avec ST Engineering

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé hier que sa division ' Helicopter Engines ' et la division aéronautique civile de ST Engineering avaient signé un Memorandum of Understanding (MoU) afin d'étudier l'utilisation de carburant aérien durable (SAF) dans les moteurs d'hélicoptères.



Cet accord permettra à Safran Helicopter Engines et ST Engineering de proposer leur expertise afin de promouvoir les SAF auprès des opérateurs d'hélicoptères et les accompagner dans leur transition vers ces carburants durables.



Safran précise que tous ses moteurs d'hélicoptères sont déjà certifiés pour fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant durable, l'objectif étant de certifier une utilisation à 100 %, ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 80 %.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.