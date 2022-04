Safran : Oddo reste à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 133 euros sur Safran, estimant que la publication du groupe au titre du premier trimestre 2022 et les commentaires lors de la conférence téléphonique rassureront les investisseurs.



Le bureau d'études table sur un CA trimestriel 'de bonne facture, en croissance organique de 15%, certes aidé par une base de comparaison très favorable, mais démontrant une forte croissance de l'après-vente en dépit d'omicron et de l'invasion de l'Ukraine'.



'A l'exception de la volatilité sur le marché chinois, la visibilité reste forte. La moitié des CFM56 n'est pas encore passé une seule fois en atelier et environ 25% n'a effectué qu'un seul passage', souligne aussi l'analyste en charge du dossier.



