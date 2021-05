Safran : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Safran et relève son objectif de cours à 140 euros, contre 135 euros précédemment.



Le bureau d'analyses estime que l'exercice 2021 'a démarré très lentement avec un point bas certainement touché en février pour la plupart des divisions'. Toutefois, la tendance récente s'améliore notablement note Oddo qui souligne de plus que 'la levée des restrictions de voyage annoncée dans la plupart des pays européens pour fin mai-début juin, va entraîner un fort redressement.'



Par ailleurs, avec 'l'ajustement des effectifs' en cours (-2000 personnes par rapport à fin 2020), le broker table sur des économies structurelles d'environ 500 ME. 'La réduction touche principalement les CDI puisque les intérimaires progressent, certainement pour préparer les montées en cadence sur les monocouloirs', analyse Oddo.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.