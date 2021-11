Safran : Nomme un nouveau Président de Safran Cabin

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Jorge Ortega au poste de Président de Safran Cabin et devient membre du Comité Exécutif du Groupe.



En décembre 2006, Jorge Ortega est nommé Directeur Général de la Division câblage Amérique du Nord, puis, en 2011, Directeur Général de la Division Câblage et Services Amérique du Nord. Il est à ce titre responsable de toutes les activités câblages pour l'Amérique du Nord et Directeur Général de la division Interconnection Sytems Americas (ISA) de Safran Electrical & Power.



En 2000, il a été promu Président de Labinal Mexico. Il assure alors le développement de l'entité et gère la croissance des sites de Chihuahua.



