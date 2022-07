Safran : Le M88 dépasse le million d'heures de fonctionnement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le moteur M88 qui équipe l'avion de combat Rafale de Dassault Aviation a franchi le cap du million d'heures de fonctionnement.



Ce moteur est en activité depuis plus de deux décennies et a été livré à plus de 600 exemplaires. Entré en service en 2004 au sein des forces armées françaises, il équipe les Rafale de l'Armée de l'Air et ceux de la Marine Nationale.



A ce jour, 284 appareils ont été vendus aux 7 clients export : Egypte, Qatar, Inde, Grèce, Croatie, Emirats Arabes Unis et Indonésie.



' Le M88 est devenu le moteur d'avion de combat de référence en Europe, grâce à ses performances, sa fiabilité et sa maintenabilité au meilleur niveau mondial ' souligne Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines.



Afin de répondre aux commandes, Safran Aircraft Engines va tripler sa cadence de production au cours des prochaines années.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.