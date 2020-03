Safran : 'la liquidité reste confortable' selon un analyste

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé ce matin une série de mesures pour s'adapter à la crise actuelle, dont un retrait de ses objectifs 2020, l'annulation de la proposition de versement du dividende 2019 pour un milliard d'euros et une nouvelle ligne de crédit de trois milliards.



' Nous considérons que la position de liquidité reste confortable pour faire face à cette crise. Safran a terminé l'exercice 2019 avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 2 632 ME, une juste valeur des instruments dérivés de 33 ME et a généré une trésorerie de 900 ME entre le 01/01 et le 24/03.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur et relève son objectif de cours à 87 E contre 85 E.



