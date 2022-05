Safran : Jefferies relève son conseil, passe à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé mercredi son opinion sur Safran, qu'il porte de 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours porté de 95 à 97 euros.



Dans une note de recherche, le broker américain estime que les pressions susceptibles de s'exercer sur l'activité de l'équipementier aéronautique à court terme sont désormais bien intégrées dans les cours.



'Au moment de la publication du chiffre d'affaires de premier trimestre, la direction du groupe a fait état d'un certain nombre d'éléments contraires, qu'elle compte contrebalancer par un solide contrôle des coûts', rappelle le courtier.



'Si les perspectives demeurent incertaines sur le court terme, tout particulièrement en ce qui concerne la Chine, nous pensons que le consensus est maintenant revenu à des niveaux plus raisonnables pour 2023 et 2024 après ces commentaires concernant l'inflation au niveau des coûts et les projets de déploiement chez les avionneurs', ajoute Jefferies.



