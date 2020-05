Safran : Instruction à un PSI pour quelques rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Safran indique avoir confié une instruction à un prestataire de services d'investissement (PSI) ayant pour objectif d'acquérir, au plus tard à l'échéance du 22 mai et en fonction des conditions de marché, un maximum de 62.500 actions ordinaires (0,01% du capital social).



Cette acquisition vise à affecter des actions ainsi rachetées à la couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés. Le prix d'achat unitaire des titres ne pourra pas excéder le prix maximum de 155 euros fixé par l'AG du 23 mai 2019.



