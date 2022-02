Safran : Deutsche Bank relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé mardi sa recommandation sur Safran, passant de 'conserver' à 'achat' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 122 à 125 euros.



S'il prévient que les résultats annuels 2021 de l'équipementier aéronautique - qui seront publiés le 24 février - ne devraient pas donner lieu à des surprises majeures, le courtier s'attend à ce qu'une reprise de l'activité prenne forme cette année.



'Sur l'exercice 2022, Safran va encaisser entre 400 et 500 millions d'euros de prépaiements liés à la vente de 80 Rafale aux Emirats arabes unis (EAU)', rappelle-t-il dans sa note.



'Cela devrait améliorer significativement la génération de cash-flow libre (FCF) en la portant à près de 1,8 milliards d'euros', souligne l'intermédiaire.



Au vu de ces 'solides' perspectives et de la récente faiblesse du cours de Bourse, Deutsche Bank a décidé de relever sa recommandation, avec un nouvel objectif faisant apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 20%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.