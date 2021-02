Safran : Conversion d'actions de préférence

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de hautes technologies Safran annonce que le samedi 13 février 2021, les 26.651.058 actions de préférence A seront automatiquement et de plein droit converties en autant d'actions ordinaires.



Les actions de préférences ont été émises le 13 février 2018 en rémunération des actions Zodiac Aerospace apportées à l'OPE subsidiaire à l'OPA de Safran sur Zodiac Aerospace. Elles étaient inaliénables pendant une période de 36 mois depuis leur date d'émission.



Cette conversion sera sans incidence sur le capital social qui demeurera inchangé et comprendra le même nombre total d'actions que précédemment, mais sera alors composé de 427.235.939 actions ordinaires, toutes de même catégorie.



