Safran : Barclays rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé lundi son objectif de cours sur Safran, qu'il porte de 130 à 134 euros, avant la parution le 24 février prochain des résultats annuels 2021 de l'équipementier aéronautique français.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier se déclare plus confiant quant aux perspectives de ventes de l'activité de réparation et de pièces détachées ('aftermarket') pour ce qui concerne 2022, un scénario qu'il associe à une amélioration des marges.



S'il reconnaît que son nouvel objectif fait apparaître un potentiel de hausse par rapport aux niveaux actuels et s'il voit le cours de Bourse s'apprécier à l'issue du cycle en cours, Barclays indique percevoir d'autres opportunités plus intéressantes au sein du secteur et maintient en conséquence sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre.



