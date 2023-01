Safe orthopaedics : Procède à un regroupement des actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics annonce aujourd'hui que son Conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre un regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 37 euro contre 3.700 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,01 euro.



Ce regroupement vise à réduire la volatilité du cours de l'action Safe et favoriser sa stabilisation.



Le regroupement est une opération d'échange d'actions, sans incidence sur le montant du capital social : seule la valeur nominale de l'action et, corrélativement, le nombre d'actions en circulation, sont modifiés.



Les opérations de regroupement débuteront le jeudi 26 janvier 2023, pour s'achever le vendredi 24 février 2023, et les nouvelles actions regroupées seront cotées à compter du lundi 27 février 2023.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.