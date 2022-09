Rubis : Les bénéfices du distributeur d'énergie Rubis s'envolent, notamment grâce à la région Caraïbes

(BFM Bourse) - Le spécialiste des infrastructures de stockage et de distribution d'énergie se dit confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats en 2022 après un net redressement de ses indicateurs financiers au premier semestre.

Si la zone Caraïbes avait pesé sur les comptes du premier semestre de Rubis l'an passé, la situation est bien différente en 2022. Cette région a en effet été le principal moteur de croissance du spécialiste des infrastructures de stockage et de distribution d'énergie "grâce à une forte reprise après la crise Covid et à une base de comparaison favorable."

Au premier semestre, l'activité de Rubis a ainsi bondi de 60% pour s'inscrire à 3,29 milliards d'euros. Le résultat brut d'exploitation semestriel est remonté à 314 millions d'euros, en hausse de 22% sur un an. Rubis précise que l'indicateur dépasse le niveau record observé pré-Covid, de 240 millions d'euros. Du côté du résultat opérationnel courant - indicateur phare de la société - celui-ci s'inscrit également en forte hausse de 30% à 244 millions d'euros après 188 millions d'euros au premier semestre 2021.

Percée stratégique dans les renouvelables

Toutes les activités ont contribué à l'amélioration du résultat opérationnel courant de la société. L'activité distribution enregistre une croissance du résultat opérationnel courant de 26% à 184 millions d'euros, celui du pôle support & services s'est apprécié de 22% à 75 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel courant de Rubis a également été porté par la société Photosol récemment acquise en avril 2022. Cet acteur français du photovoltaïque a contribué au résultat opérationnel courant du groupe à hauteur de 1 million d'euros. Rubis rappelle dans son communiqué avoir réalisé une "entrée stratégique" dans le segment des énergies renouvelables avec l'acquisition de Photosol dont le "timing a été particulièrement intéressant dans le contexte de pénurie de gaz annoncée à la suite de la crise russo-ukrainienne."

"Avec le développement d'un pipeline de projets de plus de 3 GW, Photosol devrait contribuer à la croissance des bénéfices de Rubis à moyen et long terme. Les investissements nécessaires seront financés par un endettement dédié au niveau des projets, sans recours de Photosol", ajoute le spécialiste des infrastructures de stockage et de distribution d'énergie. Rubis ajoute que son activité historique, fortement génératrice de flux de trésorerie "continuera à la fois à soutenir la politique de dividendes et les acquisitions relutives dans toutes les divisions du groupe."

Une bonne croissance des résultats attendue par Rubis

Le résultat net du semestre (part du groupe, hors activités cédées et éléments non récurrents) atteint 169 millions d'euros, en amélioration de 17% sur un an. "Les résultats semestriels montrent une excellente performance opérationnelle dans toutes les régions. La région Caraïbes a été le principal moteur de croissance, favorisée par la reprise de la mobilité, et a enregistré des résultats supérieurs aux attentes", explique Rubis.

Pour l'ensemble de l'année 2022, Rubis se dit confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats, "bien que la base de comparaison soit en voie de normalisation et malgré les incertitudes macroéconomiques."

En Bourse, le message est manifestement bien reçu, Rubis occupe le palmarès des plus fortes hausses du SBF 120. Le titre reprend 6,1% à 24,04 euros, vers 10h30 mais cède encore près de 12% depuis le début de l'année.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse